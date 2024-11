Lanazione.it - Il Festival dell’Accademia del Pollo alla sua III° edizione

Arezzo, 20 novembre 2024 – Ildel, dal titolo “La simbologia degli avicoli”, giungesua III°. L’iniziativa si terrà sabato 23 novembre, in Palazzo del Podestà, per una mattina di confronto su di un prodotto che è un fiore all’occhiello dell’allevamento del Valdarno. Un evento promosso dall’Accademia del, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Montevarchi, della Proloco cittadina e il sostegno della BCC Banca del Valdarno. Punto di riferimento organizzativo è la PresidenteLaura Peri, nota imprenditrice che da 20 anni si dedica a questa attività in campagna secondo la tradizione appresa dfamiglia, la cui produzione di qualità è entrata ormai nei menu dei più blasonati ristoranti d’Italia e nei piatti degli chef più importanti.