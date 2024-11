Ilrestodelcarlino.it - Il difensore. Romagnoli all’Aurora Treia

IlAndreaapproda, in Promozione, dopo aver trascorso le ultime tre stagioni al Corridonia. Si tratta di un giocatore esperto, classe 1986, che vanta presenze in Serie D con la maglia della Maceratese.conosce bene la categoria dopo aver militato con compagini importanti come Trodica, Sangiustese, Valdichienti Ponte, Elpidiense Cascinare e Casette Verdini. "Un caloroso benvenuto da parte di tutta la dirigenza, staff, collaboratori e tifosi", si legge nella nota della società.