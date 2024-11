Il caso di Ollolai, il comune in Sardegna che offre case a 1 euro agli americani delusi dall'elezione di Trump. E finisce sulla Cnn

Leggi su Open.online

Come evitare lo spopolamento che colpisce un paese? In soccorso può arrivare il presidente degli Stati Uniti. La ricetta lail piccolodi, in, in provincia di Nuoro: unire l’offerta dia prezzi stracciati allaone politica per la vittoria di Donaldalle presidenziali Usa 2024. L’idea è venuta a Francesco Columbu, il sindaco del paese con circa mille abitanti e a più di 900 metri sul livello del mare. Come riporta la Cnn, sul sito web creato appositamente vengono messe a disposizione(anche) al prezzo simbolico di un.La promozione«Siete stressati (sic) dalla politica globale? State cercando di abbracciare uno stile di vita più equilibrato e di assicurarvi nuove opportunità?», recita così il sito, «è il momento di iniziare a costruire la vostra fugapea nello splendido paradiso della».