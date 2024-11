Ilfattoquotidiano.it - I bambini più poveri a Sud e stranieri, l’istruzione per abbattere le disuguaglianze: i dati per la Giornata mondiale dell’infanzia

Povertà assoluta, deprivazione alimentare, difficoltà di accesso alle cure e al. La, il 20 novembre di ogni anno, è l’occasione per mettere in fila leche si trovano ad affrontare i minori nel nostro Paese. La Società italiana di pediatria (Sip) presenterà iprincipali al 79° congresso di categoria a Firenze. Dai numeri raccolti emerge che 1 milione 295milain Italia vivono in povertà assoluta (Istat), e i più colpiti si trovano nel Mezzogiorno o hanno un passaporto straniero. Sono privati dei bisogni essenziali, come il diritto a un’alimentazione adeguata, alla preparazione scolastica e alla salute. La mortalità infantile cresce soprattutto nelle regioni del Sud, dove – come ha sottolineato anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti all’evento “Senza distinzioni” a Roma – il 59,6% deiè costretto a spostarsi per ragioni sanitarie.