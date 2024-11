Guardate che fa Grande Fratello Helena prova a nascondersi ma c’è la telecamera e tutti scoprono il torto

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scorsa settimanaè scoppiata una furiosa lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Dopo settimane di tranquillità, i primi nodi sono venuti al pettine. La causa del problema è legata alla gelosia di Shaila nei confronti diPrestes e la gieffina ha iniziato a nutrire forti dubbi sulla relazione e sui sentimenti di Lorenzo.Prestes ha rivelato che Lorenzo sarebbe geloso di lei. Lui ha negato tutto, accusandodi far nascere dei problemi tra la coppia e ha criticato Shaila di aver creduto alle sue parole. Quando Shaila è andata dal modello a chiedere chiarimenti su quanto rivelato da, tra di loro si è scatenata una furiosa lite. “Perché non ascolti? Hai 30 anni, fai dei discorsi così interessanti e poi ti perdi in un bicchiere di acqua. Ma com’è possibile?”, ha urlato Shaila Gatta nel giardino contro Lorenzo.