Sport.quotidiano.net - Golf. ’Malalai Maternity Hospital’ sul green del Cus: il torneo lo vince Sergio Priani

Leggi su Sport.quotidiano.net

e solidarietà sono un binomio che si confermante per il Cus Ferrara. Domenica si è infatti svolta presso il percorso didi via Gramicia la gara di beneficenza a favore del MalalaiHospital, struttura ospedaliera ubicata a Kabul in Afganistan. L’evento, gara singola su 18 buche con formula Stableford suddivisa in 4 categorie, ha visto la partecipazione di 60isti appassionati, uniti per una nobile causa: raccogliere fondi a favore del miglioramento delle condizioni sanitarie per le donne e i neonati afgani assistiti dal nosocomio. Il Centro Universitario Sportivo di Ferrara è stato lieto e onorato di poter ospitare questa importante manifestazione, in grado di unire un po’ di sano agonismo allo scopo di fare tanta beneficienza. La nebbia mattutina ha costretto gli organizzatori a ritardare le prime partenze di gioco e a riprogrammarle tutte in contemporanea: nonostante il freddo, i risultati portati in club house sono stati di tutto rispetto, soprattutto in prima categoria con il successo di Paolo Pirazzi, giunto primo con 38 punti.