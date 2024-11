Bergamonews.it - Gianluca Sforza è il nuovo presidente della Croce Rossa di Bergamo

. Il Comitato diItaliana ha un55 anni, volontario dal 1993 e avvocato giuslavorista presso lo studio Vezzoli di. Le elezioni si sono tenute Domenica 17 Novembre nella sede di Loreto in citta’ e nelle sedi di Villa d’Alme’ e San Pellegrino Terme che fanno parte dello stesso Comitato.Gia’ consigliere e responsabile degli affari legali del Comitato oltre che referente dei Lavoratori di Pubblica Utilita’ affidati alla, e consigliere delegato Principi e Valori e Comunicazione. Il mandato durera’ quattro anni, consono stati anche eletti i consiglieri Silvia Oberti, Piercarlo Gamba, Alfio Foresti e Alice Vangelisti, quest’ultima espressione dei giovani volontari. Il Comitato die’ composto da 52 dipendenti e oltre 400 volontari ed e’ attivo sui territori di competenza, sia per le emergenze in ambulanza, che in ambito sociale con vari progetti all’attivo in collaborazione con Enti e Associazioni.