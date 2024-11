.com - From Zero – Il ritorno di Linkin Park con Emily Armstrong

Sette anni dopo l’ultimo album, One More Light, e il tragico addio di Chester Bennington, iritornano con, un disco che divide e sorprende. La band, guidata ancora da Mike Shinoda, sceglie, cantante dei Dead Sara, per affrontare la sfida di colmare un vuoto apparentemente incolmabile. Ma questo nuovo capitolo sarà all’altezza della leggenda del gruppo?– Il nuovo album deiNon è facile parlare dinel 2024. Per molti, rappresentano il ponte perfetto tra rap e rock nei primi anni 2000. Chester Bennington era l’anima della band, e il suo stile vocale unico ha definito album come Hybrid Theory e Meteora. La sua scomparsa nel 2017 ha lasciato una ferita profonda nei fan, rendendo difficile immaginare un futuro per il gruppo.