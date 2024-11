Esce ‘Gassa d’amante’ e Mina resta la più coraggiosa e libera di tutte

Leggi su Funweek.it

Nelle sue mille e più trasformazioni,questa volta – sulla copertina del nuovo album, dal 22 novembre per PDU – diventa una polena. “Questa volta titolo e copertina sono legati”, spiega il figlio Massimiliano Pani in occasione della presentazione del progetto alla Milano Music Week. “Gassa d’amante è il nodo marinaro per eccellenza ed è quasi un abbraccio, da qui il nome. E cosìdiventa la polena di una nave piena di sartie”. A firmare l’immagine, come sempre, Mauro Balletti.Dieci le tracce che definiscono la rotta della navigazione, attraverso tempeste e bonacce di quel mare imprevedibile che è l’amore. L’amore, infatti, è il tema centrale dell’album, raccontato attraverso le penne di autori affermati (come Fabio Concato, Elisa e Francesco Gabbani) e giovani promesse.