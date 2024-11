Ilgiorno.it - Droghe già da giovanissimi: “Si comincia anche a 13 anni”. Lo studio dell’Ats Brianza

Monza – Ospedale di Monza, 17 marzo 2023. Un ragazzino di 16e mezzo in piena crisi di astinenza da psicofarmaci mette “a ferro e fuoco“ tutto, aggredisce medici e infermieri, devasta un reparto del San Gerardo di Monza. Aveva rubato in una farmacia, in cui aveva seguito un programma di alternanza scuola-lavoro, 295 scatole di Rivotril, Xanax, EM (ansiolitici e psicofarmaci). Parecchi li aveva utilizzati. Al Reparto di neuropsichiatria infantile del San Gerardo non è la prima volta che si trovano alle prese con vicende del genere. E pure le pagine di cronaca nera. Come per il ragazzino che, armato di mazza da baseball, aveva riempito di botte un coetaneo per procurarsi i soldi della droga. O come i due baby tossicodipendenti (14 e 15) che avevano ucciso il loro pusher a coltellate quattrofa a San Rocco.