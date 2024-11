Quotidiano.net - Dietrofront negli Usa. Trump prepara l’agenda anti Epa

Estrazioni di gas ovunque si trovino giacimenti. Rilancio del nucleare e persino del carbone. Fra 60 giorni la politica energetica di Donaldavrà un nuovo zar intenzionato a fare uscire gli Usa dall’accordo di Parigi e pronto a promuovere una legislazione americana per il lungo periodo che rinnegherà il presente e tornerà a puntare o a tollerare una selvaggia deregulation. Nel programma elettorale di Donald, la tutela dell’ambiente è un optional di secondo livello, che lo ha portato ad una vittoria sorprendente, rafforzata da un voto popolare con 5 milioni di voti in più rispetto alla Harris. Il suo slogan è "l’America tornerà all’età dell’oro" anche con l’esportazione di petrolio ed energia a prezzi competitivi persino rispetto ai gasdotti di Putin. Nelle sue valutazioni altalen, a differenza di Biden, Donaldcontinua a puntare su petrolio e fossili per ridurre i costi per le famiglie e in questo quadro vuole mettere fine ai programmi di incentivi per i veicoli elettrici.