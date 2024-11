Lanazione.it - Crollo a Pistoia Sotterranea: "Colpa dei lavori in San Lorenzo. Sito inagibile e danni ingenti"

. Senza mezzi termini. Il che, se riferito a uno dei principali siti d’interesse turistico della città, rappresenta indubbiamente un danno non solo personale per la proprietà (privata, l’Irsa), ma anche collettivo. Qui, martedì 19 novembre. Alle 12 si svolge uno dei laboratori rivolti agli studenti che quasi quotidianamente animano gli spazi dei sotterranei. Un paio d’ore più tardi, timing che salva la vita, una delle volte che insiste lungo il percorso crolla improvvisa. Il percorso stesso interrotto, la volta un mucchio di macerie e tutt’intorno il buio più scuro. Un colpevole per l’architetto Gianluca Iori c’è e si chiama "cantiere". Quello che da mesi inibisce per intero il passaggio in piazza Sane poco più in là in quelle pertinenze Asl su cui dovrà sorgere nei prossimi mesi quel maxi progetto benedetto dai fondi dell’ormai arcinoto Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che vedrà nascere una Casa di comunità e un Ospedale di Comunità.