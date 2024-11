Lettera43.it - «Corruzione aggravata da terrorismo ed eversione»: due indagati a Milano

Leggi su Lettera43.it

La Procura diha chiuso le indagini nei confronti di due persone che, in Lombardia, avrebbero tentato già dai primi mesi del 2023 di farsi «promotori di una collaborazione con i servizi di intelligence russi». Seconda l’accusa, come riportato da Repubblica, l’idea era quella di «fornire informazioni di natura sensibile». Si tratta, ad esempio, della «mappatura dei sistemi di videosorveglianza delle città die Roma, mostrando particolare attenzione alle “zone grigie”, ossia a quelle aree cittadine non coperte da telecamere» o delle «dash cam» sui taxi. L’accusa è di «del cittadino da parte dello straniero»da finalità died.Pagamenti in criptovalute e contatti su TelegramIl procuratore aggiunto Eugenio Fusco, responsabile del pool antidi, in una nota ha spiegato che i duesono italiani e che la loro base è stata «l’alta Lombardia».