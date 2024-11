Romadailynews.it - Cina: Zhejiang, al via WIC Wuzhen Summit 2024

Hangzhou, 20 nov – (Xinhua) – Il World Internet Conference (WIC)ha preso il via questa mattina nell’antica cittadina sull’acqua di, nella provincia orientale cinese dello. L’edizione del, a tema “Abbracciare un futuro digitale incentrato sulle persone e sull’IA per il bene.Costruire una comunita’ dal futuro condiviso nel cyberspazio”, comprende 24 sottoforum su temi quali l’Iniziativa di sviluppo globale, l’economia digitale e la governance per la tecnologia dell’intelligenza artificiale (IA), oltre a una serie di attivita’. “L’intelligenza artificiale sta trasformando le vite a un ritmo inimmaginabile”, ha dichiarato Li Junhua, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari economici e sociali, in collegamento video durante la cerimonia di apertura.