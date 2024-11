Gaeta.it - Cerimonia di laurea in infermieristica al Teatro dell’Aquila: 37 nuovi professionisti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di oggi, ildi Fermo ha ospitato una significativadi, in cui 37 studenti hanno ricevuto il titolo di dottore e dottoressa in. Questo risultato rappresenta un traguardo importante non solo per iti, ma anche per le loro famiglie e per l’Università Politecnica delle Marche, che ha seguito i ragazzi durante il loro percorso accademico. Laè iniziata alle 17, alla presenza del rettore Gian Luca Gregori, nell’atmosfera accogliente di una città che ha accompagnato questi giovani nel loro percorso di formazione per tre anni.I temi delle tesi diDurante la, sono stati presentati vari temi trattati dalle neote e dai neoti nelle loro tesi. Questi argomenti riflettono le attuali sfide professionali e le necessità del settore sanitario.