Barcellona al Camp Nou non prima di febbraio | l’Atalanta giocherà al Montjuic

Ilnon tornerà a giocare alNoudi. In una email indirizzata agli abbonati – come riporta il Mundo Deportivo – il club blaugrana precisa che “a causa delle norme UEFA che impediscono di cambiare stadio durante la fase iniziale della stagione di Champions League e delle difficoltà logistiche e del costo aggiuntivo per mantenere operative due strutture ad alta capacità contemporaneamente, la società ha deciso di continuare a giocare all’Estadi Olímpic Lluís Companys fino alla fine della fase iniziale della Champions League”. La partita contro, in programma il 29 gennaio, sarà quindi disputata allo stadio olimpico di.Stesso discorso anche per le sfide casalinghe di Liga contro Valencia e Alaves, previste il 26 gennaio e il 2. Il battesimo del nuovoNou potrebbe invece tenersi in occasione del match interno contro il Rayo Vallecano, in programma il 16