Lanazione.it - Autobus fuori controllo finisce contro un’auto in sosta

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 20 novembre 2024 – Ancora un incidente stradale con uncoinvolto a Firenze. E’ successo stamani poco prima delle 6 in via delle Gore, zona Careggi. Undi Autolinee Toscane è finitoe ha preso in pienoparcheggiata al lato della strada; la dinamica è al vaglio della polizia municipale, ma l’autista avrebbe riferito di una sterzata brusca effettuata per l’attraversamento improvviso di un animale. Per fortuna non ci sono stati feriti; gravi i danni però sia all’che alla vettura. E’ il terzo incidente nel giro di poche settimane a Firenze con un bus coinvolto: il 10 novembre un mezzo di At era finitouna vetrina in piazza del Duomo, mentre a fine ottobre in piazza San Marco due donne erano rimaste coinvolte nell’incidente con un bus che aveva sbagliato una curva.