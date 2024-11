Rompipallone.it - Atalanta: per arrivare a Berardi lo mandano via

L’vuole realizzare un importante colpo a gennaio: la Dea ha puntatoma prima deve cedere un giocatore che fin qui ha deluso.Rispetto a quanto accaduto in diverse stagioni passate quest’anno l’è in piena corsa scudetto già nel girone di andata. La Dea è infatti seconda in classifica assieme a Fiorentina, Inter e Lazio con un solo punto di ritardo dal Napoli, oltretutto sonoramente battuto 3-0 nel recente scontro diretto al Maradona. E non è tutto, perché i nerazzurri bergamaschi stanno facendo molto bene anche nella League Phase di Champions League: al momento l’è nona, a una sola lunghezza dall’ottavo posto che consentirebbe di accedere agli ottavi di finale senza passare per il playoff.Eppure, nonostante l’eccellente prima parte di stagione, la dirigenza atalantina è comunque al lavoro per cercare di capire se a gennaio la rosa a disposizione di Gasperini potrà essere ulteriormente migliorata.