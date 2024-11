Ilrestodelcarlino.it - Anziana chiama i carabinieri: “Sono rimasta al freddo, il termosifone non funziona”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola, 20 novembre 2024 – Una signora di 86 anni hato il 112 perché eraale senza acqua calda, a causa di un guasto al riscaldamento. Idel Nucleo Operativo Radiomobile di Imolacosì andati a casa sua e le hanno risolto il problema, stringendo la valvola di unche si era allentata, mandando in blocco la caldaia. Un piccolo problema domestico, risolto in pochi minuti dai, è comunque una sfida per una persona fragile, alle prese con la gestione della quotidianità. La signora ha ringraziato iche hanno ripreso prontamente il servizio d’Istituto. Anziani soli: come chiedere aiuto Con l’arrivo della stagione invernale, può succedere che idelle Centrali Operative del Comando Provinciale di Bologna ricevano richieste di soccorso da parte di anziani che vivono da soli.