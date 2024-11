Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? del 20 novembre: i casi di Riccardo Branchini e Chiara Balistreri

Leggi su Dilei.it

Torna questa sera in diretta su Rai3 Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli che ogni settimana racconta le vicende di persone che sono scomparse, spesso in circostanze misteriose o drammatiche, lasciando con il fiato sospeso tutti coloro che li conoscevano ma anche il pubblico che aspetta di conoscere la verità.Questa sera, per la puntata del 20, la Sciarelli affronterà idi alcuni giovani, tornando su uno in particolare, quello di, che ancora è avvolto nel mistero e in mille domande senza risposta. Ma ci sarà spazio anche per la triste vicenda di, con degli aggiornamenti importanti riguardanti l’ex fidanzato, e per una vicenda inquietante e piena di interrogativi come quella di una giovane scomparsa che ha lasciato alla madre una lettera dai risvolti angoscianti.