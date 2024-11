Gaeta.it - Amadeus cambia rotta: ‘Chissà chi è’ chiude per bassi ascolti, si cerca un nuovo format

Facebook WhatsAppTwitter L’emittente Nove si prepara a modificare il proprio palinsesto dopo le deludenti performance di ascolto del programmachi è’, condotto da. In attesa della chiusura definitiva prevista per il 21 dicembre, secondo quanto riportato da FqMagazine, l’emittente avrà l’opportunità di ripensare al futuro della propria fascia di access prime time. Questomento giunge in un periodo in cuiè già impegnato con altri progetti, tra cui ‘La Corrida’ e la promozione del suolibro ‘Ama’, uscito recentemente.La chiusura dichi è’ e i motivi dei risultati deludentiIl programmachi è’ è nato come una rivisitazione de ‘I soliti ignoti’, unche in Rai ha riscosso un notevole successo grazie al suo stile e al coinvolgimento del pubblico.