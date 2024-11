Quotidiano.net - Aliquota Irpef del 33% per i redditi fino a 60mila euro. L’ipotesi “last minute” del governo

Milano, 20 novembre 2024 – Abbassare al 33% l’per i “medi”. Non solo. Estendere questa percentuale di tassazione ai. E’ l’idea “” lanciata dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo a Parlamento dove è in discussione la Finanziaria. Bollette Dal concordato all’“Noi abbiamo spostato l'asticella in avanti, perché abbiamo riaperto i termini per il concordato, fissati al 12 dicembre (dalla cui riuscita dipendono anche le risorse disponibili per la legge di bilancio ndr) : ci auguriamo che ci sia un gettito aggiuntivo che verrà messo a servizio della riduzione dell'del ceto medio”. Lo afferma Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle finanze, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il taglio dell'per il ceto medio possa rientrare in manovra.