Gaeta.it - Acquisizione storica per il patrimonio trentino: una stampa di Dürer entra nelle collezioni provinciali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto della valorizzazione delculturale, la Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia di Trento ha recentemente acquisito un’importantedi Albrecht, raffigurante l’Ultima cena, datata 1523. Questo pezzo significativo non solo arricchisce le, ma offre anche nuove opportunità per il pubblico per avvicinarsi all’arte rinascimentale. L’coincide con il centenario del museo, segnando un traguardo importante per la cultura locale.Il valore dell’operaL’opera dirappresenta un esempio notevole della tarda produzione incisoria del celebre pittore e incisore tedesco. Si tratta di una xilografia, tecnica disu carta che utilizza una matrice in legno intagliato. Questa particolarepresenta un formato orizzontale inusuale per l’epoca, con le dimensioni di 210 per 300 millimetri, rifilata su tutti i lati.