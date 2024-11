Metropolitanmagazine.it - Yellowjackets, il teaser trailer della terza stagione rivela la data di uscita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il celebre survival horror e dramma di formazionesta tornando. I primi due episodi saranno pubblicati il ??14 febbraio in streaming e on demand per gli abbonati a Paramount+ prima del suo debutto su Showtime due giorni dopo, domenica 16 febbraio negli Stati Uniti. Molto probabilmente, vedremo laserie in contemporanea su Paramount qui in Italia. La due volte vincitrice dell’Oscar Hilary Swank si unirà al cast come guest star ricorrente nella, con l’opzione di diventare una presenza fissa nel caso in cui la serie di successo dovesse avere una quarta.Ritardagli scioperi Hollywoodiani, ladi, composta da 10 episodi e che vede anche la partecipazione di Joel McHale come guest star, riprende direttamente dal drammatico finaleseconda