Game-experience.it - Wallapop: 6 italiani su 10 ammettono di aver utilizzato meno del previsto gli oggetti acquistati durante il Black Friday 2023

Leggi su Game-experience.it

Come ogni anno, l’ultimo venerdì di novembre ritorna il: il momento migliore per approfittare di sconti e riuscire ad acquistare i prodotti desiderati ad un prezzo vantaggioso. Molto spesso però tutte queste offerte possono portare il consumatore ad agire in modo impulsivo e ad acquistare prodotti che poi nella quotidianità si rivelano poco necessari. Quindi la domanda è: di tutto quello che viene compratoilquanto viene poi davverodagli?Secondo una recente ricerca, condotta in collaborazione con mUp,– piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand che promuove un modello di consumo più responsabile – ha deciso di indagare quali siano le abitudini degliquando si tratta di Balcke dai dati raccolti è emerso che il 66% dei rispondenti ha acquistato alun articololo scorsoe, di questi, quasi 6 su 10diusato questi prodottidel