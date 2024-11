Tg24.sky.it - Violenza donne, Meloni con Valditara. Schlein: "Tema patriarcato strumentalizzato"

“La vita non finisce con un no, questo è un valore fondamentale che dovremmo dare, la vita ti pone sempre una scelta". Con queste parole Gino Cecchettin ha preso parte alla presentazione della campagna di sensibilizzazione #nessunascusa in occasione della Giornata internazionale contro lasulle, all’università Luiss di Roma. Il padre di Giulia Cecchettin, assassinata un anno fa dall'ex fidanzato, ha parlato proprio del comportamento di Filippo Turetta: “Ha avuto un'escalation nel suo modo di comportarsi. È passato da fidanzato affettuoso a stalker omicida. In questo suo percorso non ha avuto modo di capire che stava facendo male a sé stesso per primo. Il processo di cambiamento è partito da lui, Giulia non lo sapeva fino all'ultimo giorno. Nelle nostre conversazioni io parlavo con Giulia e premevo perché lei chiudesse anche il rapporto di amicizia.