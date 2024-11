Iltempo.it - Venti freddi e crollo delle temperature: la data da segnare in rosso

Sono in arrivo "" direttamente dal Circolo Polare Artico. "Inizieranno a soffiare nei prossimi giorni sul nostro Paese, per la precisione a partire da Mercoledì 20 Novembre: queste correnti provocheranno un calo, ma anche piogge e nevicate fin verso le pianure del Nord", lo scrivono gli esperti de ilmeteo.it. In realtà, la nostra penisola sarà attraversata da ben due vortici depressionari. Il primo "convoglierà una moderata perturbazione che si sposterà rapidamente verso l'Italia nella giornata di Mercoledì 20 novembre", si legge sul sito. Il secondo, invece, "previsto per Giovedì 21 novembre, seguirà una traiettoria simile, provocando un ancora più marcato peggioramento del tempo". Questi due episodi saranno le cause di una "fase caratterizzata da piogge,di burrasca e da un progressivo calo".