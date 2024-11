Gaeta.it - Un nuovo punto di riferimento per l’aperitivo a Venezia: Terrazza Aperol e Prisma uniti nel design

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, recentemente inaugurata a, segna un’importante collaborazione tra due eccellenze venete: il rinomato marchio di aperitivi e, specializzata in soluzioni di arredo per l’ospitalità. Questo locale, realizzato all’interno di un palazzo storico in Campo Santo Stefano e a pochi passi da piazza San Marco, reinterpreta con modernità il tradizionale bacaro veneto, offrendo un’esperienza unica nel cuore della città lagunare.La tradizione delno reinventataIl concetto di aperitivo è al centro della proposta di, dove il celebreSpritz trova il suo palcoscenico ideale. In linea con le tipiche tradizionine, il locale offre ai visitatori la possibilità di accompagnare il drink con i ‘cicchetti’, piccoli spuntini che deliziano il palato.