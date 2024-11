Metropolitanmagazine.it - Sum 41, il saluto al pubblico italiano al Palazzo dello Sport di Roma

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo il successo della scorsa estate agli I-Days di Milano dove hanno registrato un sold out, i Sum 41 sono ritornati nel nostro paese per i due appuntamenti all’Unipol Arena di Bologna ed aldi, con le quali hanno abbracciato per l’ultima volta i fan della Penisola. Sum 41, la setlist del concerto aldi“Siamo davvero entusiasti di annunciare gli spettacoli nel Regno Unito e in Europa nel corso dell’anno”, aveva annunciato Derick Whibley. “Questa è un’altra rappa dei nostri ultimi concerti ed i nostri fan all’estero sono stati incredibili per noi nel corso degli anni, quindi non vediamo l’ora di mettere in scena il miglior spettacolo della nostra vita e di andarcene alla grande”, continuava il chitarrista della band.I Sum 41 hanno recentemente pubblicato Heaven:X: Hell per Rise Records.