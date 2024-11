Serie A De Siervo | Supercoppa all’estero? Non vedo dove sia lo scandalo

Leggi su Sportface.it

“Perché giochiamo la? Cosa fanno Nba ed Nfl nel mondo per conquistare nuovi mercati? Giocano in tutto il mondo, lo fanno da anni con successo. Quindi non capisco quale sia lose laA fa lo stesso”. Così Luigi De, amministratore delegato della LegaA, nel suo intervento a SFS 2024 allo Stadio Olimpico di Roma. “Non facciamo politica, cerchiamo di contaminare nuovi gruppi di tifosi. Nel Medio Oriente, rispetto al resto del mondo, ci sono tante persone ‘malate’ di calcio, e sono estremamente giovani: il nuovo pubblico è là”, ha aggiunto De, che ha poi annunciato una novità per i tifosi italiani di Inter, Juventus, Milan e Atalanta in vista della prossimain Arabia Saudita: “Abbiamo creato dei pacchetti, che verranno lanciati a breve, per far sì che i tifosi italiani possano assistere alla are a cifre competitive.