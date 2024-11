Ilfattoquotidiano.it - Ritrovato in California Ethan, il neonato di 7 mesi sottratto alla madre Claudia Ciampa

, ildi sette, originaria di Piano di Sorrento in provincia di Napoli, è statoinnell’abitazione del padre, Eric Oward Nichols. La vicenda, iniziata lo scorso 30 agosto, si era verificata durante una vacanza in Puglia, quando l’ex compagno statunitense della donna avevail bambino con l’inganno.Il ritrovamento è stato possibile graziecollaborazione tra le autorità italiane e statunitensi, che hanno localizzato l’uomo e messosotto la custodia delle autorità. Tramite un procedimento d’urgenza, un giudice ha sancito tramite provvedimento che il piccolo sarà riaffidato, che sta per volare a Los Angeles per riabbracciare il figlio. Nei prossimi giorni si terrà un’udienza per discutere del rimpatrio del bambino in Italia, ai sensi della Convenzione dell’Aja.