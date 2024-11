Riforma della cittadinanza per minori ius scholae | la posizione del Comune di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024 – Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il temapermente nota come “ius”, è stato oggetto di discussione su proposta dell’op. Il sindaco di, Mario Baccini, è intervenuto chiarendo ladell’amministrazione, sottolineando che si tratta di una questione di carattere nazionale e che, pertanto, richiede un dibattito approfondito in sedi istituzionali competenti.“L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di immigrazione e il temaper istranieri che crescono e studiano nelle nostre scuole è cruciale per il futuro del nostro Paese. – ha dichiarato il Sindaco durante il suo intervento in aula. – Tuttavia, ritengo che il Consiglio Comunale non sia il luogo adatto per affrontare una questione di tale rilevanza, che necessita di un confronto più ampio e articolato a livello nazionale.