Laprimapagina.it - Primavera 3, Lucchese-Catania 0-3

L’under 19 delconquista la terza vittoria stagionale, imponendosi per 3-0 sul campo della, e risale in classifica ad una sola lunghezza dal secondo posto. I ragazzi allenati da Marco Biagianti, in vantaggio già in apertura con il rigore trasformato da Lorenzo Privitera, hanno raddoppiato con Federico D’Emilio poco dopo la mezz’ora di gioco e chiuso il match nella ripresa con Clarence Corallo: qualità, capacità di contenimento degli avversari, carattere e attenzione nella prestazione odierna dei rossazzurri. Sabato 23 novembre, a Nesima, in programma-Turris.Campionato “3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, ottava giornataSabato 16 novembre 2024 – Stadio Comunale di Saltocchio – Lucca0-3Marcatori: pt 6° Privitera su rigore, 34° D’Emilio; st 21° Corallo.