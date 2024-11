Ilrestodelcarlino.it - Primark pronto a sbarcare ad Ancona: ecco dove e quando aprirà il colosso della moda

, 19 novembre 2024 – Sarebbeall’Aspio di Camerano. Le voci si sono rincorse e con il passare delle settimane le trattative si sono fatte serrate. Ilirlandese, specializzato nella vendita di abbigliamento e non solo, sarebbe in attesa dell’accordo commerciale con chi oggi detiene la proprietà dell’ex Carrefour per mettere radici in quella struttura ormai dismessa da più di tre anni. Entro novembre dovrebbe concretizzarsi l’acquisto di tutto lo stabile, condizione posta dallo stesso marchio che in tutta Europa occupa grandi spazi, oltre i 4mila metri quadrati (e il Carrefour ne occupava seimila), comprensivi di punto vendita e maxi magazzino. E intanto sono cominciati i lavori all’interno del capannone ma solo di pulitura. Se l’accordo andasse a buon fine, non ci sarà spazio per altro all’interno, nemmeno per un piccolo supermercato come si era ipotizzato.