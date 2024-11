Laprimapagina.it - “Posacenere” è il nuovo singolo di Meron

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 22 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 novembre.“” è un brano che racconta una storia che desidera nascere ma non trova il coraggio di iniziare. Il protagonista della canzone continua ad immaginare come sarebbe potuta andare, respirando la vita di quella persona attraverso i ricordi delle esperienze condivise. In questo modo, cerca di sottrarsi alla visione delle sue giornate che continuano a spegnersi dentro un.Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano l’ho scritto durante una lezione al liceo perché mi stavo annoiando. L’ho lasciata poi nel cassetto per anni, poi durante una camminata per le colline della Toscana, dove spesso vado a prendere ispirazione, l’ho completata.