Piqué porta la Kings League in Italia | tra i presidenti anche Fedez che sceglie Moggi come vice – Il video

Dopo il successo riscontrato in Spagna e Sudamerica, Gerard, ex calciatore del Barcelona ed ex compagno di Shakira,inla sua. Ieri la presentazione del torneo alla presenza di numerose stelle della storia del calciono, personaggiTotti, Toni, Pirlo, Buffon e Del Piero. Lase la inventa lo scorso anno, dopo il ritiro dal calcio giocato, e comprende 12 squadre composte da 7 giocatori. Non 11, esattamente, perché il gioco in questione possiamo definirlo una divertente variazione del calcio perlo conosciamo noi. Intanto,è facile intuire, si tratta di calcio a 7, quindi su un campo più piccolo. La partita si gioca su due tempi di 20 minuti ciascuno e il calcio d’inizio in pratica non esiste, ma una palla cade da una grata sistemata sopra il campo,se si trattasse, per intenderci, di una partita di calciobalilla.