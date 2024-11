Lanazione.it - Per le primarie il progetto “Fiabe ribelli“ finanziato dalla Regione

Il Centro Luna non si ferma anche e soprattutto nel cercare di intercettare i disagi nell’età più acerba. La prevenzione è tutto quando si parla di violenza, sottolineano la presidente Daniela Caselli, insieme a Giulia Panconi (area lavoro) e Ilaria Colombani (prevenzione). Così venerdì 22 al Real Collegio dalle 10 alle 12 mette in agenda un incontro dedicato alle scuole: “: smontiamo gli stereotipi con un colpo di bacchetta“. La mattinata vedrà la partecipazione delle operatrici del Centro che organizzeranno un laboratorio finalizzato alla “ristrutturazione“ di favole classiche e cartoni animati, contro gli steotipi di genere sia maschili che femminili. Biancaneve sarà in “prima linea“ da questo punto di vista. “Elsa“ invece l’eroina al positivo. All’incontro si sono iscritti 45 alunni e alunne delle scuoledella Piana.