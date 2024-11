Formiche.net - Novità per gli investimenti esteri (soprattutto cinesi). Il lascito di Biden a Trump

È l’ultima ristrutturazione del sistema di screening deglifirmato dall’amministrazione di Joe. Ieri il dipartimento degli Tesoro, in qualità di presidente del Comitato per glinegli Stati Uniti (Cfius), ha pubblicato una serie di nuove misure relative in particolare alle aggiornamento sanzioni e all’applicazione delle norme.Si tratta del primo aggiornamento sostanziale alle disposizioni di monitoraggio e applicazione dei regolamenti del Cfius dall’implementazione del Foreign Investment Risk Review Modernization Act del 2018 (amministrazione).L’obiettivo è “uno strumento più preciso per affrontare in modo rapido ed efficace i rischi per la sicurezza nazionale che emergono durante le revisioni del Cfius”, ha dichiarato Paul Rosen, sottosegretario per la sicurezza degli