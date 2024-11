Gaeta.it - Netanyahu a Gaza: offerta di 5 milioni di dollari per la liberazione degli ostaggi di Hamas

Facebook WhatsAppTwitter Benyamin, il primo ministro israeliano, ha recentemente visitatoe, in un video diffuso, ha annunciato una ricompensa di cinquediper chiunque fornisca informazioni utili al rilasciodetenuti dada oltre un mese. Questa dichiarazione arriva in un contesto di crescente tensione e conflitto, eha invitato i palestinesi a considerare questa opportunità per liberarsi da una situazione critica e per migliorare le loro condizioni.L’appello diagli abitanti diNel suo video,ha lanciato un appello diretto a coloro che si trovano nel territorio controllato da, promettendo una “via d’uscita sicura” per chiunque decida di collaborare. “Chiunque aiuti a restituire uno troverà una via d’uscita sicura per sé e per le proprie famiglie”, ha dichiarato.