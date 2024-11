Ilnapolista.it - Moggi torna nel calcio, sarà il vicepresidente della squadra di Fedez

La Kings League sbarca in Italia, accompagnata da campioni del passato e influencer che si sfideranno in campo dall’1 al 12 gennaio 2025, con l’obiettivo di rivoluzionare ileuropeo. La lega dia 7 indoor, nata a Barcellona dall’intuizione dall’ex difensore francese Gerard Piqué, punta sullo spettacolo e il coinvolgimento dei più giovani, offrendo le partite in streaming gratuito. La presentazione è avvenuta nel serata di ieri a Torino e che ha visto la partecipazione di diversi campioni del nostro. Zlatan Ibrahimovic è il presidente di Kings League Italia, e Claudio Marchisio, nominato Head of Competition.Day 1 pic.twitter.com/Qcm6ZVVbJg— Kings League Italia (@KingsLeagueIT) November 18, 2024L’anno scorso la manifestazione era riuscita a farsi notare. La finale di Kings League ha riempito il Camp Nou.