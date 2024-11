Ilgiorno.it - Migranti, giudici contro la riforma: "Se passerà sarà un disastro"

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO "Anche la virtuosa Milano rischia di finire in ginocchio". La corte d’Appello guarda con “preoccupazione” ai lavori di conversione dei decreti legge (numero 145 e 158 del 2024) che prevedono la reintroduzione del reclamo dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e la proposta, più recente, di attribuirle la competenza per i provvedimenti di convalida (stimati in circa 200 l’anno per Milano) dei trattenimenti dei richiedenti asilo. In attesa di capire se le nuove norme prendono forma e vengono approvate dal Parlamento, i magistrati della corte d’Appello di Milano, in cui l’assenza disi attesta sotto al 15%, preannunciano una protesta sottoforma di ferma presa di posizione, in attesa degli sviluppi. Ifanno notare che si aggirano sui "5mila" i fascicoli sui possibili reclami, a cui bisogna aggiungere un arretrato di circa 4.