Tvzap.it - Meteo, tutto ribaltato in 48 ore: le previsioni di Sottocorona

in 48 ore: ledi– Secondo Paolorologo del programma "Omnibus", trasmesso su La 7, è tempo di tirare fuori dagli armadi maglioni, cappotti e sciarpe. Servirà anche l'ombrello. È in arrivo il freddo, ed è bene non farsi cogliere impreparati se non si vuol prendere qualche raffreddore o se non si desidera restare vittima dell'influenza. La situazione cambierà nel giro di quarantotto ore. Di seguito ledettagliate dei prossimi giorni. in 48 ore: lediIl cambio di stagione l'avete fatto? Siete pronti? "Meglio andare a vedere dove sono sciarpe e maglioni perché il freddo arriva".