Menzani | Mina nessuna e centomila

Può essere tutto quello che vuole grazie al fatto che non la vediamo da quasi cinquant'anni. È tutto quello che vuole. È stata un'aliena,, una Paperina, una scimmia, una culturista. Oggi nella copertina del nuovo disco è la polena di una nave, una figura femminile misteriosa e imponente. «Uno dei dischi che l'ha divertita di più in assoluto, una voce che ha stupito anche noi, per la sua età», ammette il figlio manager Massimiliano Pani presentando Gassa d'amante. Che significa questo titolo? «Uno dei nodi in gergo marinaro, molto solido». Il disegno della copertina è dell'amico artista Mauro Belletti che dal '72 disegna le sue copertine, ancora prima che esistesse fotoshop o l'intelligenza artificiale. Ogni anno arrivano a, caricati sul suo sito, dai tre ai quattromila pezzi. Di autori famosi o gente sconosciuta.