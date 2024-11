Formiche.net - Meloni da Milei. Tutti i dossier in ballo tra Italia e Argentina

Leggi su Formiche.net

Terzo incontro in nove mesi per Giorgiae Javier, che domani avranno un bilaterale a Buenos Aires. Punto di partenza gli storici legami culturali che legano l’e l’, ma soprattutto il paniere di temi che la contingenza offre tra le due sponde dell’Atlantico. Suspicca la centralità del sudamerica alla voce terre rare, la possibilità che “l’globale” riesca ad allargare il proprio spettro migliorando interscambio e relazioni, la questione legate all’accordo commerciale con il blocco Mercosur.Terre rareL’, al netto delle problematiche interne legate alla crisi economica, si sta ritagliando un ruolo significativo alla voce terre rare. Litio e idrocarburi (riserve stimate per 300 anni) rappresentano una ricchezza che ha suscitato l’interesse di non pochi players, oltre al fatto che l’Ue e l’si trovano in una fase caratterizzata dalla necessità di competere con la Cina che ha nelle proprie mani quasi tutto il monopolio delle materie prime.