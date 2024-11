Quotidiano.net - MedMal Report, cresce impatto economico da infezioni ospedaliere

Leggi su Quotidiano.net

in Italia l'dovuto allecorrelate all'assistenza negli ospedali, che sono al quarto posto, dopo l'errore chirurgico, l'errore diagnostico, l'errore da parto/cesareo. Lo rileva Marsh, leader nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, nella quindicesima edizione del, lo studio annuale sull'andamento della Medical Malpractice in Italia. Alcune anticipazioni sono state presentate a Milano a un ristretto numero di esperti e direttori delle più importanti realtà healthcare. Lo studio completo uscirà nelle prossime settimane. "La quindicesima edizione delci restituisce un trend costante nell'analisi delle frequenze, dell'- ha spiegato Maria Concetta Trovato, Healthcare Practice Leader, Marsh Advisory -, ci parla di un'area chirurgica sempre più a rischio, di un'unita operativa di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia come unità che impattano maggiormente sia in termini di frequenza che di