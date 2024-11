Gqitalia.it - Matteo Berrettini: «Ricomincio dalla Coppa Davis»

L'ultimo anno di Matteo Berrettini certo non è certo stato dei più semplici «Mi dicevo: chissà se riuscirò a tornare. A un certo punto ero 150esimo nel ranking mondiale». Ma non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, direbbe qualcuno. «Il mio 2024 è stato piuttosto intenso, ma in definitiva la mia vita lo è. Ci sono stati alti e bassi ma, se si considera da dove sono partito, direi che sono stati più alti». Berrettini infatti adesso non solo è vicino a sfiorare il tetto dei 30 migliori tennisti al mondo e farà parte della squadra azzurra in Coppa Davis (le Final 8 si giocano a Malaga dal 19 al 24 novembre), ma ha messo a segno tre vittorie importanti: agli Swiss Open a Gstaad, ai Generali Open a Kitzbuehel e al torneo di Marrakech.