Maltempo Italia, allerta arancione per domani mercoledì 20: la lista delle scuole chiuse

in arrivo:in alcune zone della Toscana il 20 novembreUna nuova ondata dista per colpire l’, e potrebbe portare alla chiusurain alcune aree il 20 novembre. Secondo le previsioni, una forte perturbazione attraverserà la penisola, con particolare intensità sul versante occidentale della Toscana, dove la Protezione Civile ha diramato un’meteo.Leggi anche: Libano, otto razzi colpiscono la basena Unifil: cinque militari sotto osservazione medicaLa costa toscana, da Pisa alle zone meridionali, è indicata come “sorvegliata speciale”. Di conseguenza, diversi sindaci hanno già emesso ordinanze di chiusuraper precauzione.Comuni conil 20 novembreL’riguarda in particolare la provincia di Livorno, con i seguenti comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici:CecinaRosignanoPortoferraioA Livorno, invece, lerimarranno aperte, ma il sindaco Luca Salvetti ha disposto la chiusura di parchi pubblici, cimiteri e il canile comunale per garantire la sicurezza.