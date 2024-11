Lo Russo | Finals in Italia frutto del duro lavoro edizione 2024 eccellente

Leggi su Sportface.it

"L'annuncio che le Atprimarranno per altri cinque anni indimostra che non sono sempre i soldi a decidere dove vanno le iniziative. Bisogna risalire la montagna, abbiamo conquistato il campo 1 e adesso bisogna conquistare il campo 2 per mantenere il torneo a Torino. In questi mesi abbiamo lavorato tantissimo per fare un'dellee ci siamo riusciti. La concorrenza è fortissima ma vogliamo restare a Torino". Queste le parole del sindaco di Torino Stefano Lo, ai microfoni di ToRadio, sul futuro delle Atp, che potrebbero essere riconfermate sotto la Mole per due anni in più (il biennio 2026-27) prima di spostarsi a Milano.