Oasport.it - LIVE Italia-Ucraina 0-0, Amichevole U21 in DIRETTA: Casadei sfiora subito il gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Destro di Fedor, pallone che finisce largo.7? Punizione di Miretti che non trova compagni in area di rigore.5? Lungo possesso palla dell’.3? Destro diche chiama al miracolo Neshcheret.1? Inizia la partita!18.13 Tocca all’innono, tutti in piedi per cantarlo allo stadio.18.09 Inni nazionali in corso, si parte con quello ucraino.18.06 Ingresso in campo delle due nazionali.18.02 La partita si giocherà allo stadio di La Spezia, da poco rinnovato in tutti i suoi aspetti.17.58 Quella di oggi sarà l’ultimo test del 2024 per gli Azzurrini, reduci dal 2-2 ottenuto venerdì contro la Francia.17.54 Ricordiamo che l’ha già battuto l’nella sfida del torneo “Tournoi Maurice Revello'” finita 4-0.17.49 L’Under 21 arriva alla sfida con un percorso brillante che ha garantito la qualificazione alla fase finale degli Europei in programma in Slovacchia.