Ilfoglio.it - Le Corti d'appello scrivono a Meloni e Mattarella: "Le nuove norme sui migranti sono un disastro annunciato"

Leggi su Ilfoglio.it

C'è "grande preoccupazione” fra i presidenti delle ventiseid’italiane riguardo la reintroduzione della possibilità di ricorrere contro le decisioni sul trattenimento deinei centri di permanenza per i rimpatri e quelle relative al riconoscimento del diritto d’asilo. Un meccanismo eliminato nel 2017 e riportato in auge da un emendamento presentato da Fratelli d’Italia in commissione Affari costituzionali nell'esame del "decreto flussi” in materia di immigrazione e protezione internazionale (atteso a Montecitorio il 25 novembre per la sua conversione in legge), che rischia di ingolfare i tribunali con migliaia di nuovi procedimenti. Tanto da spingere ledi secondo grado italiane a parlare di "" che renderà "irrealizzabili gli obiettivi del Pnrr” e “determinerà un'ulteriore recrudescenza dei tempi e dell'arretrato dei processi”.